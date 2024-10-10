Гірн: Джошуа не зможе себе пробачити, якщо не проведе реванш із Дюбуа

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), розповів, що його клієнт не зможе собі пробачити, якщо не проведе поєдинок-реванш із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Boxingnews24.

"Я не думаю, що ЕйДжей зможе себе пробачити, якщо він не зіграє реванш. Отже, побачимо цього тижня. Він не хоче перемоги нокаутом. Він хоче стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

На цьому етапі ми не збираємося перемагати Деонтея Вайлдера, Джо Джойса чи Ділліана Вайта. Це не дасть нам нічого відмінного від нашого бою з Дюбуа. Я розумію: можливо, подумки ви йдете з трохи більшим імпульсом.

У нас немає часу для імпульсу. Ми зробили реконструкцію. Ребілд зробили після Усика. У нас було чотири бої, а потім ми вступили з Дюбуа. Якщо Джошуа вірить, що це правильний шлях, можливо, ми це зробимо", – сказав Гірн.