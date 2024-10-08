Чжилей: Реванш із Дюбуа завершить кар'єру Джошуа

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) остаточно завершить кар'єру Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) у потенційному реванші.

Цитує Чжилея Boxing News 24.

"Якщо Джошуа збирається провести реванш, я не думаю, що це добре. Я думаю, що це завершить його кар’єру, якщо він піде таким шляхом.

Крім того, я чув, як люди кажуть, що він зазнав однієї поразки, Деонтей Вайлдер також недавно програв. Тож я думаю, що, можливо, це бій, який варто обдумати, але я справді не знаю. Це питання, на яке може відповісти тільки Ентоні, виходячи з власного досвіду", – сказав Чжан.