К'єлліні: Ймовірність перемоги Реала – 99%
Колишній захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні вважає мадридський Реал явним фаворитом протистояння проти Боруссії Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.
Цитує футболіста Sky Sports.
"Відверто кажучи, іншого прогнозу, окрім єдиного, і не може бути. Напруженості в матчі чекати не варто, однак, з іншого боку, футбол непередбачуваний — у ньому все можливо. Але ймовірність перемоги Реала – однозначно 99%.
На одному відсотку, що залишився, лежить вся надія Боруссії. Давно не було такого незбалансованого фіналу, але я все ж таки чекаю гарної гри — у таких матчах завжди відчувається чудова атмосфера", — сказав К'єлліні.
Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Реал вже оголосив стартовий склад на матч. Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.