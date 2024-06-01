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К'єлліні: Ймовірність перемоги Реала – 99%

Олександр Булава — 1 червня, 21:55
К'єлліні: Ймовірність перемоги Реала – 99%

Колишній захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні вважає мадридський Реал явним фаворитом протистояння проти Боруссії Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.

Цитує футболіста Sky Sports.

"Відверто кажучи, іншого прогнозу, окрім єдиного, і не може бути. Напруженості в матчі чекати не варто, однак, з іншого боку, футбол непередбачуваний — у ньому все можливо. Але ймовірність перемоги Реала – однозначно 99%.

На одному відсотку, що залишився, лежить вся надія Боруссії. Давно не було такого незбалансованого фіналу, але я все ж таки чекаю гарної гри — у таких матчах завжди відчувається чудова атмосфера", — сказав К'єлліні.

Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Реал вже оголосив стартовий склад на матч. Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.

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Джорджо К'єлліні

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