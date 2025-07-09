Легендарний італійський футболіст став співвласником клубу українця

Легенда італійського та світового футболу Джорджо К'єлліні став співвласником американського футбольного клубу Лос-Анджелес.

Про це представник МЛС повідомив на своєму сайті.

40-річний італієць приєднався до групи власників ЛАФК, який він представляв на футбольному полі протягом 1,5 років.

"Приєднання до групи власників ЛАФК – це велика честь для мене. Коли я приїхав сюди три роки тому як гравець, я одразу відчув, що в цьому клубі є щось особливе. Це амбітна організація, створена неординарними людьми і підтримувана спільнотою, яка дійсно змушує тебе відчувати себе як вдома. Саме тому минулого року я висловив своє бажання стати власником. І тепер я пишаюся тим, що продовжую цей шлях і надаю підтримку проєкту, в який глибоко вірю", – сказав К'єлліні.

"A place where football, culture and ambition meet."



📰 Giorgio Chiellini is now part of LAFC Ownership pic.twitter.com/bxx8WocCf2 — LAFC (@LAFC) July 8, 2025

Джорджо К'єлліні приєднався до Лос-Анджелеса у липні 2022 року, перейшовши з Ювентуса у статусі вільного агента.

За 1,5 роки у США видатний захисник взяв участь у 45 матчах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. У своєму першому ж сезоні він допоміг команді виграти регулярний сезон та пізніше стати чемпіоном МЛС.

Нагадаємо, що у складі Лос-Анджелеса виступає захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков. Він разом зі своєю командою виступав на Клубному чемпіонаті світу 2025 року, де вже визначився перший фіналіст.