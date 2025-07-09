Легендарний італійський футболіст став співвласником клубу українця
Легенда італійського та світового футболу Джорджо К'єлліні став співвласником американського футбольного клубу Лос-Анджелес.
Про це представник МЛС повідомив на своєму сайті.
40-річний італієць приєднався до групи власників ЛАФК, який він представляв на футбольному полі протягом 1,5 років.
"Приєднання до групи власників ЛАФК – це велика честь для мене. Коли я приїхав сюди три роки тому як гравець, я одразу відчув, що в цьому клубі є щось особливе.
Це амбітна організація, створена неординарними людьми і підтримувана спільнотою, яка дійсно змушує тебе відчувати себе як вдома. Саме тому минулого року я висловив своє бажання стати власником. І тепер я пишаюся тим, що продовжую цей шлях і надаю підтримку проєкту, в який глибоко вірю", – сказав К'єлліні.
Джорджо К'єлліні приєднався до Лос-Анджелеса у липні 2022 року, перейшовши з Ювентуса у статусі вільного агента.
За 1,5 роки у США видатний захисник взяв участь у 45 матчах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. У своєму першому ж сезоні він допоміг команді виграти регулярний сезон та пізніше стати чемпіоном МЛС.
Нагадаємо, що у складі Лос-Анджелеса виступає захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков. Він разом зі своєю командою виступав на Клубному чемпіонаті світу 2025 року, де вже визначився перший фіналіст.