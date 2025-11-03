К’єлліні став представником Серії А у Федерації футболу Італії

Легенда Ювентуса Джорджо К’єлліні увійшов до числа представників Серії А у Виконавчій раді Федерації футболу Італії (FIGC).

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, дане рішення було ухвалене 3 листопада під час загальних зборів Серії А. К’єлліні отримав 12 голосів і замінить у Раді FIGC Франческо Кальво. Його конкурентами на голосуванні були гендиректор Сассуоло Джованні Каневалі та президент Леччу Саверіо Стіккі Даміані.

Окрім К’єлліні, Серію А в раді FIGC також представляють президент Інтера Джузеппе Маротта та віцепрезидент Удінезе Стефано Кампотчі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року К’єлліні повернувся в Ювентус. Наразі він обіймає у туринського клубі посаду директора зі стратегічного розвитку.