Погба розповів, хто з Ювентуса підтримав його під час допінгового скандалу

Колишній футболіст Ювентуса та збірної Франції Поль Погба розповів, хто з туринського клубу підтримав його під час відсторонення від гри за допінг.

Слова француза наводить Football Italia.

"Я завжди любив та буду любити Ювентус. Я ніколи не проявлятиму до них неповагу, тому не хочу навіть розпочинати ці словесні баталії.

Аньєллі завжди надсилав мені повідомлення зі словами підтримки, дзвонив мені. К'єлліні також підтримав мене, як й інші гравці Ювентуса", – сказав Погба.

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте з того часу француз не міг знайти собі новий клуб.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за лише Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Напередодні футболіст підписав контракт з Монако.