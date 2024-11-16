Та відмовився продовжувати контракт з Баєром

Центральний захисник Баєра Джонатан Та не продовжуватиме свій контракт із командою.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

У безплатному трансфері гравця влітку зацікавлені Барселона та Баварія. Імовірно, що оборонець обере один із цих клубів.

Також за ситуацію слідкує мадридський Реал та декілька італійських клубів, серед яких міланський Інтер.

У нинішньому сезоні Джонатан Та зіграв у 17 матчах Баєра в усіх турнірах, записавши на свй рахунок один гол та дві жовті картки.

Нагадаємо, що наступного літа Та стане вільним агентом, оскільки завершиться його контракт з Баєром.

Раніше повідомлялося, що Реал активізував інтерес до півзахисника німецького клубу Флоріана Вірца і має намір здійснити трансфер наступного літа.