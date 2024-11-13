Реал влітку спробує підписати лідера Баєра

Мадридський Реал активізував інтерес до півзахисника Баєра та збірної Німеччини Флоріана Вірца і має намір здійснити трансфер наступного літа.

Про це інформує ESPN.

За інформацією видання, "вершкові" продовжують шукати заміну Тоні Кроосу, який завершив кар'єру. В клубі наголосили, що після цього гра команди втратила в креативності.

При цьому Реал усвідомлює, що в зимове трансферне вікно цей трансфер малоймовірний, враховуючи суму, яку Баєр має намір отримати за свого лідера.

У поточному сезоні 21-річний півзахисник забив сім голів і віддав три асисти у 16-ти матчах за Баєр.

Раніше повідомлялося, що леверкузенський клуб має намір заблокувати трансфер півзахисника в Баварію.

Ідеальним сценарієм для "фармацевтів" буде підписання нової угоди, нинішній контракт розрахований до 2027 року. Також Баєр хоче продати гравця в закордонний чемпіонат, відмовившись від будь-якої пропозиції від Баварії.