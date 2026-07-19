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Ми були близькі до трофея: Рашфорд – про виступ Англії на ЧС-2026

Олександр Булава — 19 липня 2026, 13:46
Ми були близькі до трофея: Рашфорд – про виступ Англії на ЧС-2026
Маркус Рашфорд
Інстаграм/marcusrashford

Вінгер збірної Англії Маркус Рашфорд підсумував виступ національної команди на чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Розчарування у футболі неминуче. Гра проти Аргентини безумовно сильно вдарила по нас, але потрібно продовжувати рухатися вперед і усвідомити, як далеко ми просунулися як нація. Ми були близькі до трофея, але цьому знову не судилося статися.

Сьогодні ми відреагували правильно і, показавши сильну гру проти Франції, дали фанатам привід посміхнутися та фінішували третіми. Я дуже пишаюся бути частиною цієї команди. Вірте в нас. Наш час прийде.

Зараз потрібно відпочити, переосмислити те, що сталося, провести час із сім'єю та друзями, а потім повернутися кращою версією себе", – підсумував Рашфорд.

Нагадаємо, напередодні хеттрик Букайо дозволив Англії обіграти Францію у гольовій перестрілці (6:4) у бронзовому фіналі ЧС-2026. 

збірна Англії з футболу Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

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