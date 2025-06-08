Хотіли ускладнити матч, – Марш оцінив перемогу Канади над Україною

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш поділився думками щодо перемоги над Україною у товариському матчі.

Слова фахівця наводить Canadiansoccerdaily.

"Ми хотіли ускладнити ситуацію та матч в цілому. Знали, що Україна багато володітиме м'ячем – треба було протистояти цьому.

Я гадав, що ми зможемо знайти наші голи на контратаках. Я б сказав, що нам це вдалось зробити тричі", – розповів Марш.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Сергій Ребров.