Один із господарів ЧС-2026 продовжив контракт із головним тренером

Олег Дідух — 27 травня 2026, 20:27
Збірна Канади продовжила контракт із головним тренером команди Джессі Маршем.

Про це повідомляє Канадська асоціація футболу.

Нова угода розрахована на чотири роки – до літа 2030 року. 52-річний американський фахівець очолює команду з 2024 року.

Під його керівництвом збірна Канади провела 29 матчів, у яких здобула 12 перемог і зазнала 5 поразок. У вересні 2025 року команда піднялася на рекордне для себе 26 місце в рейтингу ФІФА.

До збірної Канади Марш очолював Монреаль Імпакт, Нью-Йорк Ред Буллз, РБ Зальцбург, РБ Лейпциг і Лідс. Попереду на Канаду чекає домашній чемпіонат світу 2026 року, де команда зіграє в групі В з Боснією і Герцеговиною, Швейцарією та Катаром.

Минулого року збірна Канади в товариському турнірі обіграла Україну 4:2.

