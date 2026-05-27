Один із господарів ЧС-2026 продовжив контракт із головним тренером
Збірна Канади продовжила контракт із головним тренером команди Джессі Маршем.
Про це повідомляє Канадська асоціація футболу.
Нова угода розрахована на чотири роки – до літа 2030 року. 52-річний американський фахівець очолює команду з 2024 року.
Під його керівництвом збірна Канади провела 29 матчів, у яких здобула 12 перемог і зазнала 5 поразок. У вересні 2025 року команда піднялася на рекордне для себе 26 місце в рейтингу ФІФА.
До збірної Канади Марш очолював Монреаль Імпакт, Нью-Йорк Ред Буллз, РБ Зальцбург, РБ Лейпциг і Лідс. Попереду на Канаду чекає домашній чемпіонат світу 2026 року, де команда зіграє в групі В з Боснією і Герцеговиною, Швейцарією та Катаром.
Минулого року збірна Канади в товариському турнірі обіграла Україну 4:2.