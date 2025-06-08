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Ребров: Канада показала нам наші проблеми в обороні

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 10:22
Ребров: Канада показала нам наші проблеми в обороні
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо провальної гри команди в обороні у поєдинку з Канадою.

Слова фахівця з пресконференції передає ВЗБІРНА.

"Побачимо, звісно, що до наступного матчу ми змінимо. Замінимо багатьох гравців – ми привезли 24 футболісти, всі мають зіграти. Гра буде іншою. Ми дуже серйозно готувались до Канади, але програли.

Це товариські матчі. Суперник показав нам наші проблеми в обороні, як і в матчі з Бельгією. Треба з цим працювати. Часу немає, але ми мусимо це виправити", – розповів Ребров.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

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