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Циганков отримав пропозиції від клубів АПЛ — джерело

Владислав Уткін — 22 травня, 17:24
Циганков отримав пропозиції від клубів АПЛ — джерело

Український вінгер Жирони Віктор Циганков має варіанти із продовженням кар'єри в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомило видання AS.

Іспанський ЗМІ не називає клуби, проте пише про наявність пропозицій в українця від команд із Туманного Альбіону. Одним із ключових факторів видання називає виступ Віктора за збірну України на майбутньому Євро-2024.

"Циганков має пропозиції, він їх спокійно вивчає", — зазначають джерела AS в оточенні футболіста.

Цього сезону Віктор забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач у 29 матчах іспанської Ла Ліги.

Раніше ми повідомили, що інший український легіонер Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.

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