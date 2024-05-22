Циганков отримав пропозиції від клубів АПЛ — джерело

Український вінгер Жирони Віктор Циганков має варіанти із продовженням кар'єри в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомило видання AS.

Іспанський ЗМІ не називає клуби, проте пише про наявність пропозицій в українця від команд із Туманного Альбіону. Одним із ключових факторів видання називає виступ Віктора за збірну України на майбутньому Євро-2024.

"Циганков має пропозиції, він їх спокійно вивчає", — зазначають джерела AS в оточенні футболіста.

Цього сезону Віктор забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач у 29 матчах іспанської Ла Ліги.

Раніше ми повідомили, що інший український легіонер Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.