Жирона з голом Довбика перемогла Валенсію Яремчука: результати 37 туру Ла Ліги

У неділю, 19 травня відбулися 9 матчів передостаннього, 37 туру, чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2023/24.

Жирона на виїзді обіграла Валенсію. Українські гравці гостей Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч у стартовому складі, тоді як Роман Яремчук вийшов на поле в другому таймі.

У паралельному матчі Барселона перемогла Райо Вальєкано та позбавила Жирону математичних шансів посісти друге місце.

Реал з Андрієм Луніним на виїзді розписав результативну нічию з Вільярреалом (4:4). Український голкіпер відіграв повний матч.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

37 тур, 19 травня

Атлетик — Севілья 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Гарсія, 2:0 - 19 Муньяїн

Атлетико — Осасуна 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Гарсія, 0:2 - 52 Орос, 1:2 - 55 Мората, 1:3 - 64 Гарсія, 1:4 - 88 Торро

Барселона — Райо Вальєкано 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Левандовський, 2:0 - 72 Педрі, 3:0 - 75 Педрі

Бетіс — Реал Сосьєдад 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Мендес, 0:2 - 42 Меріно

Валенсія — Жирона 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Савіо, 0:2 - 58 Довбик, 0:3 - 67 Гасьоровскі (автогол), 1:3 - 84 Пепелу (пен)

Вільярреал — Реал Мадрид 4:4 (1:4)

Голи: 0:1 - 14 Гюлер, 0:2 - 30 Хоселу, 1:2 - 39 Серлот, 1:3 - 40 Лукас, 1:4 - 45+2 Гюлер, 2:4 - 48 Серлот, 3:4 - 52 Серлот, 4:4 - 56 Серлот

Гранада — Сельта 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Ларсен, 0:2 - 63 Бамба, 1:2 - 87 Мендес

Кадіс — Лас-Пальмас 0:0

Мальорка — Альмерія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Ларін, 1:1 - 41 Аррібас, 1:2 - 66 Ланга, 2:2 - 83 Дардер

За підсумками туру Кадіс не зміг зберегти місце в елітному дивізіоні на наступний сезон, команда вилетіла в Сегунду.

Нагадаємо, у минулому турі Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Довбиком та Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.