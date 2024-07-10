Барселона досягла домовленості з Вільямсом — джерело

Барселона домовилась із вінгером збірної Іспанії та Атлетика Ніко Вільямсом про перехід.

Про це повідомляє видання Sport.es.

За інформацією джерела, минулого тижня успішно завершилися переговори між Барселоною та агентом Вільямса Феліксом Тайнтою, були узгоджені умови особистого контракту гравця.

Зазначається, що Барселона зможе придбати Ніко лише у разі виплати клаусули Атлетику, яка складає 58 млн євро. Будь-які інші варіанти баскський клуб не розглядає.

Напередодні президент каталонців Жоан Лапорта сказав, що клуб може собі дозволити трансфер талановитого вінгера.

У минулому сезоні Вільямс відіграв 31 матч у Ла Лізі, забив 5 м'ячів та віддав 14 результативних передач. Трансферна вартість гравця за версією порталу Transfermakrt складає 60 млн євро.

Зазначимо, що Ніко став справжнім відкриттям Євро-2024. Футболіст відіграє одну з ключових ролей у збірній Іспанії, яка вийшла у фінал турніру, перегравши Францію.