Лапорта — про трансфер Вільямса в Барселону: Ми можемо це зробити

Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що клуб може собі дозволити трансфер вінгера збірної Іспанії та Атлетика Ніко Вільямса.

Слова функціонера каталонців цитує Marca.

"Зараз ми можемо дозволити собі придбання на кшталт Ніко Вільямса. Я думаю, ми зможемо впоратися з підписанням гравця такого рівня. Це одна з можливостей, над якою ми працюємо з Фліком. Це гравець, який мені дуже подобається.

Я думаю, що найближчим часом ми зможемо оголосити хороші новини на економічному фронті та повернемось в рамки фінансового фейр-плею. Ми працювали над цим. А це означатиме, що будуть добрі новини й на спортивному рівні. Економіка клубу відновлюється", — розповів Лапорта.