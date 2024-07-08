Лапорта — про трансфер Вільямса в Барселону: Ми можемо це зробити
Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що клуб може собі дозволити трансфер вінгера збірної Іспанії та Атлетика Ніко Вільямса.
Слова функціонера каталонців цитує Marca.
"Зараз ми можемо дозволити собі придбання на кшталт Ніко Вільямса. Я думаю, ми зможемо впоратися з підписанням гравця такого рівня. Це одна з можливостей, над якою ми працюємо з Фліком. Це гравець, який мені дуже подобається.
Я думаю, що найближчим часом ми зможемо оголосити хороші новини на економічному фронті та повернемось в рамки фінансового фейр-плею. Ми працювали над цим. А це означатиме, що будуть добрі новини й на спортивному рівні. Економіка клубу відновлюється", — розповів Лапорта.
У минулому сезоні Вільямс відіграв 31 матч у Ла Лізі, забив 5 м'ячів та віддав 14 результативних передач. Трансферна вартість вінгера за версією порталу Transfermakrt складає 60 млн євро.
Зазначимо, що Ніко став справжнім відкриттям Євро-2024. Гравець відіграє одну з ключових ролей у збірній Іспанії, яка вийшла у півфінал турніру, де зустрінеться проти Франції.