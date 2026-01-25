Малиновський відзначився голом у матчі Серії А

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився голом за Дженоа у матчі італійської Серії А проти Болоньї.

Українець розпочав гру на лаві запасних та з'явився на полі у другому таймі. Півзахиснику вистачило 7 хвилин, аби записати на свій рахунок гол – Малиновський завдав потужного удару зі штрафного, з яким не зміг впоратись голкіпер Болоньї Рафалья.

Для Руслана це третій гол у 20 матчах Серії А у поточному сезоні. Також на його рахунку 3 асисти.

М'яч українця дозволив "грифонам" скоротити відставання – 1:2.

Раніше Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Андрія Шевченка.