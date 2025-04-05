Дженоа з Малиновським здолала Удінезе: огляд матчу Серії А
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Дженоа вдома обіграла Удінезе у межах 31 туру італійської Серії А.
Огляд матчу
Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин. За цей час він виконав 77% точних передач (27 з 35), 46 разів торкнувся м'яча, створив 1 момент, 1 заблокований удар з-за меж штрафного, 6/7 виграних дуелей, 3 підбирання, 10 втрат та 1 зароблений фол.
За матч українець отримав третю найкращу оцінку Дженоа.
Чемпіонат Італії – Серія А
4 квітня. 31 тур
Гол: 1:0 – Занолі (77)
"Грифони" завдяки тріумфу піднялися на 12 місце. Клуб українця має 38 очок. Удінезе поки що посідає 10 місце, набравши 40 очок.