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Дженоа з Малиновським здолала Удінезе: огляд матчу Серії А

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 09:37
Дженоа з Малиновським здолала Удінезе: огляд матчу Серії А
x.com/GenoaCFC

Дженоа вдома обіграла Удінезе у межах 31 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин. За цей час він виконав 77% точних передач (27 з 35), 46 разів торкнувся м'яча, створив 1 момент, 1 заблокований удар з-за меж штрафного, 6/7 виграних дуелей, 3 підбирання, 10 втрат та 1 зароблений фол.

За матч українець отримав третю найкращу оцінку Дженоа.

Чемпіонат Італії – Серія А
4 квітня. 31 тур

Дженоа – Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Занолі (77)

"Грифони" завдяки тріумфу піднялися на 12 місце. Клуб українця має 38 очок. Удінезе поки що посідає 10 місце, набравши 40 очок.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе

Дженоа

Малиновський отримав третю найкращу оцінку Дженоа за матч з Удінезе
Дженоа з Малиновським обіграла Удінезе в 31 турі Серії А
Малиновський – у старті Дженоа на матч з Удінезе
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