Дженоа з Малиновським здолала Удінезе: огляд матчу Серії А

Дженоа вдома обіграла Удінезе у межах 31 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин. За цей час він виконав 77% точних передач (27 з 35), 46 разів торкнувся м'яча, створив 1 момент, 1 заблокований удар з-за меж штрафного, 6/7 виграних дуелей, 3 підбирання, 10 втрат та 1 зароблений фол.

За матч українець отримав третю найкращу оцінку Дженоа.

Чемпіонат Італії – Серія А

4 квітня. 31 тур

Дженоа – Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Занолі (77)

"Грифони" завдяки тріумфу піднялися на 12 місце. Клуб українця має 38 очок. Удінезе поки що посідає 10 місце, набравши 40 очок.