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Балотеллі погодив умови контракту з Дженоа – Скіра

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 18:34
Балотеллі погодив умови контракту з Дженоа – Скіра
Маріо Балотеллі
Figc.it

Італійська Дженоа, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, погодила умови контракту з Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони домовилися про контракт до червня 2025 року. Зарплата футболіста становитиме 250 тисяч євро + бонуси.

Раніше агент нападника Енцо Райола заявив, що рішення генуезького клубу стане відоме після матчу Серії А проти Болоньї, який завершився внічию 2:2. Пізніше з'являлася інформація, що керівництво Дженоа вирішило відмовитись від послуг скандального форварда.

Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.

Балотеллі залишається в статусі вільного агента з літа 2024 року коли форвард покинув Адана Демірспор.

Маріо Балотеллі Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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