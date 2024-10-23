Балотеллі погодив умови контракту з Дженоа – Скіра
Італійська Дженоа, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, погодила умови контракту з Маріо Балотеллі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, сторони домовилися про контракт до червня 2025 року. Зарплата футболіста становитиме 250 тисяч євро + бонуси.
Раніше агент нападника Енцо Райола заявив, що рішення генуезького клубу стане відоме після матчу Серії А проти Болоньї, який завершився внічию 2:2. Пізніше з'являлася інформація, що керівництво Дженоа вирішило відмовитись від послуг скандального форварда.
Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.
Балотеллі залишається в статусі вільного агента з літа 2024 року коли форвард покинув Адана Демірспор.