Балотеллі погодив умови контракту з Дженоа – Скіра

Італійська Дженоа, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, погодила умови контракту з Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони домовилися про контракт до червня 2025 року. Зарплата футболіста становитиме 250 тисяч євро + бонуси.

Mario #Balotelli is getting closer to #Genoa as a free agent again. Ready a contract until 2025 (0,25M + bonuses). Balo has already given his total availability since two weeks ago. Coach #Gilardino and President #Zangrillo are pushing to sign him immediately and to convince Ceo… https://t.co/UOJWcjnWz6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 23, 2024

Раніше агент нападника Енцо Райола заявив, що рішення генуезького клубу стане відоме після матчу Серії А проти Болоньї, який завершився внічию 2:2. Пізніше з'являлася інформація, що керівництво Дженоа вирішило відмовитись від послуг скандального форварда.

Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.

Балотеллі залишається в статусі вільного агента з літа 2024 року коли форвард покинув Адана Демірспор.