Дженоа без Маліновського врятувався від поразки в матчі 8 туру Серії А проти Болоньї

Восьмий тур італійської Серії А стартував у суботу, 19 жовтня. Дженоа без травмованого Руслана Маліновського завдяки дублю Андреа Пінамонті зумів врятуватися від поразки у матчі з недавнім суперником Шахтаря по Лізі чемпіонів, Болоньєю – нічия 2:2.

Паралельно відбувався матч двох новачків, Комо та Парми. Команди обмінялися голами у першому таймі, матч завершився внічию 1:1.

Чемпіонат Італії – Серія А

19 жовтня, 8 тур

Дженоа – Болонья – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Орсоліні, 0:2 – 56 Одгор, 1:2 – 73 Пінамонті, 2:2 – 85 Пінамонті

Комо – Парма – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 20 Бонні, 1:1 – 45 Пас

Також сьогодні, 19 жовтня, відбудуться ще два матчі 8 туру Серії А.

19:00 Мілан – Удінезе

21:45 Ювентус – Лаціо

Вчора повідомлялося про те, що після матчу з Болоньєю стане відоме рішення керівництва Дженоа щодо підписання Маріо Балотеллі.