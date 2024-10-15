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Дженоа підписала гравця на заміну Малиновскому

Володимир Клепач — 15 жовтня, 13:59
Дженоа підписала гравця на заміну Малиновскому
Гастон Перейро
ФК Дженоа

Італійський клуб Дженоа підписав контракт із півзахисником Гастоном Перейро.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоно-синіх".

Угода з 29-річним уругвайцем розрахована до літа 2025 року. Футболіст дістався італійцям безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Відзначимо, що Перейро грає на позиції атакувального півзахисника і стане заміною травмованому українцю Руслану Малиновському.

Уругвайський форвард народився в Монтевідео у 1995 році. За свою кар'єру встиг пограти за Клуб Насьональ, ПСВ Ейндховен, Кальярі та Тернану. В Ередивізії на його рахунку 118 матчів, 44 голи та 17 результативних передач. У Серії А – 54 матчі, 7 голів і 3 гольові передачі. У Європі він може похвалитися 19 виступами в Лізі чемпіонів УЄФА.

Раніше в Дженоа зірвався перехід українського півзахисника Віктора Коваленка.

Нагадаємо, Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. Він вибув орієнтовно на 4-5 місяців.

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