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Агент Балотеллі оцінив імовірність переходу форварда в Дженоа

Олег Дідух — 18 жовтня, 21:45
Агент Балотеллі оцінив імовірність переходу форварда в Дженоа
Маріо Балотеллі
FIGC.it

Агент Маріо Балотеллі, Енцо Райола, оцінив шанси 34-річного форварда на підписання контракту з Дженоа.

Райолу цитує Ніколо Скіра.

"Ми ведемо переговори з Дженоа. Президент клубу Дзангрілло цінує Маріо, він подобається йому вже багато років. Ми очікуємо на рішення Дженоа. Після матчу проти Болоньї (19 жовтня, – прим.) нам стане відомо, що вони вирішили", – заявив Райола.

Нагадаємо, Дженоа зараз шукає підсилення в атаку в зв’язку с важкою травмою Руслана Маліновського. Балотеллі залишається в статусі вільного агента з липня поточного року, коли закінчився його контракт з Адана Демірспор.

Цього тижня Дженоа уже підписала на правах вільного агента півзахисника Гастона Перейро. Очкується, що Балотеллі запропонують контракт до кінця поточного сезону.

Маріо Балотеллі Дженоа

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