Дженоа Малиновського визначилась з кандидатом на заміну Вієйри

Дженоа визначилась з кандидатом на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "грифонів" на посаді нового наставника команди хоче бачити екстренера Торіно Паоло Ванолі. Між сторонами вже розпочалися перемовини про можливість співпраці.

Ванолі перебуває без роботи з літа 2025 року, після того, як його звільнили з Торіно. До цього фахівець працював з Венецією, яку вивів у Серію А.

Напередодні клуб звільнив з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював Дженоа з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела під його керівництвом 37 матчів, 10 з яких завершилися перемогою, 12 разів була зафіксована нічия і ще 15 разів команда програла (баланс голів 38:41).

Вієйра втратив свою посаду через провальні результати команди на старті сезону-2025/26. Дженоа посідає останнє місце турнірної таблиці Серії А, маючи в активі тільки три очки після дев'яти турів.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженоа на гру 9 туру Серії А проти Кремонезе. Проте хавбек збірної України не зміг врятувати свою команду від поразки з рахунком 0:2.