Малиновський відновив роботу з м'ячем після страшної травми

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відновив роботу з м'ячем після важкої травми гомілки, яку він отримав у матчі п'ятого туру Серії А.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Нагадаємо, Руслан намагався вибити м'яч на кутовий, але перечепився через газон та зламав ногу. Окрім того, у хавбека діагностували вивих суглоба.

У сезоні-2024/25 Малиновський встиг зіграти п'ять матчів, в яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст збірної України відновив повноцінні тренування після ушкодження.