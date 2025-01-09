Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський відновив роботу з м'ячем після страшної травми

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 16:26
Малиновський відновив роботу з м'ячем після страшної травми
Руслан Маліновський
Getty images

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відновив роботу з м'ячем після важкої травми гомілки, яку він отримав у матчі п'ятого туру Серії А.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Нагадаємо, Руслан намагався вибити м'яч на кутовий, але перечепився через газон та зламав ногу. Окрім того, у хавбека діагностували вивих суглоба.

У сезоні-2024/25 Малиновський встиг зіграти п'ять матчів, в яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст збірної України відновив повноцінні тренування після ушкодження.

Дженоа Руслан Маліновський Чемпіонат Італії, Серія А

Дженоа

Від Лобановського я втік: уродженець України відмовив Динамо, виграв ЛЧ і міг опинитися у Реалі
Довбик на полі спостерігав за перемогою Роми в римському дербі з Лаціо у 19 турі Серії А
Рома Довбика зіграє проти Лаціо, Дженоа відправиться в гості до Лечче: розклад матчів Серії А
Парма у більшості дотиснула Монцу, Інтер на виїзді переграв Кальярі у 18 турі Серії А
Балотеллі може перейти в мексиканський клуб

Останні новини