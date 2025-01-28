Малиновський так і не зіграє з Балотеллі: нападник залишить клуб у зимове трансферне вікно

Нападник Дженоа Маріо Балотеллі не зміг проявити себе у складі "грифонів" і тому він залишить клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Маріо хоче грати, а тут йому не вистачає місця, тому ми шукаємо хороше рішення для всіх сторін", – сказав спортивний директор Дженоа Марко Оттоліні.

Нагадаємо, скандальний 34-річний італієць приєднався до клубу, за який також висутпає український півзахисник Руслан Малиновський, лише наприкінці жовтня минулого року. Зазначимо, що обоє так і не перетнулися на полі, оскільки Малиновський досі відновлюється після тяжкої травми.

За цей час Балотеллі провів шість матчів, у яких відіграв 56 хвилин. Після 22 турів Дженоа набрав 26 очок і посідає 12 місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що 34-річний форвард може продовжити кар’єру в Мексиці. Місцевий Крус Асуль пропонує італійцеві контракт на 2 мільйони євро, в той час як у Дженоа до завершення угоди (червень 2025 року) Балотеллі заробить лише 400 тисяч євро.