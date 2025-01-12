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Одноклубника Малиновського запропонували Ромі Довбика

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 13:34
Одноклубника Малиновського запропонували Ромі Довбика
П'єрлуїджі Голліні
Transfermarkt

Голкіпер Дженоа П'єрлуїджі Голліні може залишити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про цей варіант повідомляє Ніколо Скіра.

Згідно з джерелом, "грифони" самі зпропонували одноклубника Руслана Малиновського Ромі, за яку виступає Артем Довбик. У Римі Голліні може стати дублером Міле Свілара.

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У нинішньому сезоні П'єрлуїджі Голліні зіграв у семи матчах Серії А, у яких він пропустив 15 голів та одного разу відстояв на "нуль".

У цих поєдинках Голліні був основним воротарем генуезького клубу. Але через травму стегна він втратив місце в основному складі. Його місце у воротах посів Нікола Леалі.

Нагадаємо, що кілька днів тому Руслан Малиновський повернувся до тренувань із м'ячем. Український хавбек не грав з вересня через перелом ноги та вивих суглоба.

Дженоа Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Руслан Малиновський

Дженоа

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