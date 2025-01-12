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Це правда: Ноєр підпише новий контракт з Баварією

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 12:37
Це правда: Ноєр підпише новий контракт з Баварією
Мануель Ноєр
Transfermarkt

Капітан Баварії Мануель Ноєр підтвердив, що найближчим часом він підпише новий контракт з мюнхенським клубом.

Слова 38-річного голкіпера наводить Фабріціо Романо.

"Це правда. Скоро я підпишу нову угоду з Баварією", – заявив Ноєр.
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За інформацією джерела, новий контракт буде розрахований до літа 2026 року. Чинна угода між сторонами закінчується наступного літа.

Цього сезону Мануель Ноєр зіграв у 20 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 13 голів та 13 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що вчора Ноєр повернувся у ворота Баварії, не пропустивши у матчі проти Боруссії Менхенгладбах.

Німецький голкіпер пропустив останні чотири гри команди, у тому числі проти Шахтаря (5:1) у Лізі чемпіонів, через перелом ребра.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Мануель Ноєр

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