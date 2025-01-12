Це правда: Ноєр підпише новий контракт з Баварією
Мануель Ноєр
Transfermarkt
Капітан Баварії Мануель Ноєр підтвердив, що найближчим часом він підпише новий контракт з мюнхенським клубом.
Слова 38-річного голкіпера наводить Фабріціо Романо.
"Це правда. Скоро я підпишу нову угоду з Баварією", – заявив Ноєр.
За інформацією джерела, новий контракт буде розрахований до літа 2026 року. Чинна угода між сторонами закінчується наступного літа.
Цього сезону Мануель Ноєр зіграв у 20 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 13 голів та 13 разів відстояв на "нуль".
Нагадаємо, що вчора Ноєр повернувся у ворота Баварії, не пропустивши у матчі проти Боруссії Менхенгладбах.
Німецький голкіпер пропустив останні чотири гри команди, у тому числі проти Шахтаря (5:1) у Лізі чемпіонів, через перелом ребра.