Фіорентина оголосила про підписання Джеко

39-річний боснійський форвард Едін Джеко став гравцем Фіорентини.

Про це повідомила пресслужба "фіалок".

Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на рік зарплатою в 1,8 мільйона євро.

Edin Dzeko ha completato le visite mediche ed è arrivato al Viola Park💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/vTkNx5tGFf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 19, 2025

Джеко приєднався до Фіорентини в статусі вільного агента після закінчення дворічного контракту з турецьким Фенербахче.

У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина домовилась про підписання контракту з головним тренером Аль-Насра Стефано Піолі.