Фіорентина оголосила про підписання Джеко
Едін Джеко
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39-річний боснійський форвард Едін Джеко став гравцем Фіорентини.
Про це повідомила пресслужба "фіалок".
Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на рік зарплатою в 1,8 мільйона євро.
Джеко приєднався до Фіорентини в статусі вільного агента після закінчення дворічного контракту з турецьким Фенербахче.
У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.
Раніше повідомлялося, що Фіорентина домовилась про підписання контракту з головним тренером Аль-Насра Стефано Піолі.