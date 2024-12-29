Гріліш не забив жодного голу за Манчестер Сіті у 2024 році

Один з найдорожчих футболістів Манчестер Сіті Джек Гріліш провалив 2024 рік за показниками результативності.

За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах своєї команди та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах.

Нагадаємо, в останній грі 2024 року Манчестер Сіті перервав серію з п'яти поєдинків без перемог, здолавши Лестер.

Наразі "містяни" перебувають у глибокій кризі. Після 19 турів АПЛ підопічні Гвардіоли розмістились на 5 місці у турнірній таблиці, набравши 31 очко. В останніх 14 матчах Сіті зазнали дев'ять поразок.

Раніше Гвардіола висловив припущення, що команда зможе повернутись на свій звичний рівень.