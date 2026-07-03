Джака залишиться в Сандерленді, попри інтерес з боку Челсі

Півзахисник Сандерленда Граніт Джака, швидше за все, не перейде до Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними видання, 33-річний швейцарський футболіст, найімовірніше, продовжить виступати у складі "чорних котів", з якими має чинний контракт до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Джаки особисто зацікавлений наставник "синіх" Хабі Алонсо.

У сезоні-2025/26 Джака провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів.

Напередодні правий латераль Аталанти Марко Палестра підписав контракт із Челсі.