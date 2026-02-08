Виклав мені м'яч як на тарілочці, – гравець Евертона оцінив асист Миколенка у переможному матчі АПЛ

Центральний півзахисник англійського Евертона Кірнан Дьюзбері-Голл висловився з приводу асисту Віталія Миколенка під час першого взяття воріт Фулгема у рамках 25 туру АПЛ-2025/26.

Його слова цитує BBC.

Футболіст "ірисок" позвалив українського оборонця, який відзначився ще й у власних воротах.

Дьюзбері-Голл, який став автором першого м'яча гостей у поєдинку, пригадав, що ідентичний момент був у нього в попередній грі проти Брайтона, але тоді голкіпер суперника виграв очну дуель.

"Це був чудовий пас від Миколенка. Кумедно, бо минулого тижня проти Брайтона у мене був точно такий самий момент, але воротар врятував. Тож я сказав хлопцям: якщо у мене буде ще один такий момент, я заб'ю. На щастя, він виклав мені м'яч як на тарілочці, я зміг забити, і це дало нам плацдарм для перемоги", – сказав Кірнан.

Для 26-річного лівого захисника ця результативна дія стала дебютною у 24 зустрічах поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що матч закінчився перемогою Евертона з рахунком 2:1 завдяки автоголу воротаря Фулгема Бернда Лено. "Іриски" набрали 37 балів та йдуть на 8-й позиції у турнірній таблиці АПЛ.