Палмер встановив рекорд по хеттрикам в АПЛ
Півзахисник Челсі Коул Палмер встановив рекорд за кількістю хеттриків у першій половині зустрічі в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє OptaJoe.
Хавбек відзначився трьома голами у матчі проти Вулвергемптона (3:1) у межах 25 туру АПЛ. Два з трьох голів він забив з пенальті.
Палмер став першим гравцем в історії ліги, який відзначився трьома хеттриками в першому таймі. Раніше він також забивав Евертону та Брайтону.
Загалом це був четвертий його хеттрик за Челсі з часу його переходу в клуб у 2023 році. Жоден гравець в історії "синіх" не забив стільки хеттриків у чемпіонаті країни.
Напередодні Челсі повернув переможця Кубку африканських націй.