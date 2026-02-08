Палмер встановив рекорд по хеттрикам в АПЛ

Півзахисник Челсі Коул Палмер встановив рекорд за кількістю хеттриків у першій половині зустрічі в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє OptaJoe.

Хавбек відзначився трьома голами у матчі проти Вулвергемптона (3:1) у межах 25 туру АПЛ. Два з трьох голів він забив з пенальті.

Палмер став першим гравцем в історії ліги, який відзначився трьома хеттриками в першому таймі. Раніше він також забивав Евертону та Брайтону.

3 - Cole Palmer is the first player in Premier League history to score three hat-tricks in the first half of a match (also vs Everton and Brighton). Ice. pic.twitter.com/lDHS4SGLq6 — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2026

Загалом це був четвертий його хеттрик за Челсі з часу його переходу в клуб у 2023 році. Жоден гравець в історії "синіх" не забив стільки хеттриків у чемпіонаті країни.

Напередодні Челсі повернув переможця Кубку африканських націй.