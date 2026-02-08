Українська правда
Палмер встановив рекорд по хеттрикам в АПЛ

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 10:05
Півзахисник Челсі Коул Палмер встановив рекорд за кількістю хеттриків у першій половині зустрічі в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє OptaJoe.

Хавбек відзначився трьома голами у матчі проти Вулвергемптона (3:1) у межах 25 туру АПЛ. Два з трьох голів він забив з пенальті.

Палмер став першим гравцем в історії ліги, який відзначився трьома хеттриками в першому таймі. Раніше він також забивав Евертону та Брайтону.

Загалом це був четвертий його хеттрик за Челсі з часу його переходу в клуб у 2023 році. Жоден гравець в історії "синіх" не забив стільки хеттриків у чемпіонаті країни.

Напередодні Челсі повернув переможця Кубку африканських націй.

