Дякую ЗСУ, що клуб може грати, – Ахметов привітав вболівальників з днем народження Шахтаря

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов привітав вболівальників команди з днем народження клубу та подякував Збройним силам України за те, що клуб має змогу продовжувати своє існування.

Слова бізнесмена наводить пресслужба "гірників".

"Я вітаю з днем народження клубу наших уболівальників і дякую кожному з вас за те, що залишаєтеся з клубом завжди: у дні тріумфу й у моменти випробувань, переживаєте з нами поразки й радієте перемогам.

Але особливо я хочу подякувати нашим захисникам, які сьогодні боронять Україну на фронті. Завдяки вам клуб продовжує жити, грати та перемагати навіть у важкі часи війни. Ми завжди будемо поруч, допомагати та підтримувати вас – тих, хто стоїть на захисті нашої свободи й незалежності", – написав Ахметов.

Зазначимо, що сезон-2024/25 став найгіршим у виконанні команди в "епоху Ахметова". Попри виграш Кубку України, донеччани фінішували лише третіми в УПЛ, чого з ними не траплялось із 1996 року.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич натякнув на свій відхід з клубу за підсумками сезону.