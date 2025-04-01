Двоє гравців Баварії пропустили тренування
Кінгслі Коман
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Півзахисники Баварії Кінгслі Коман та Леон Горецка отримали травми та пропустили тренування команди.
Про це повідомляє Bayern&Germany.
У центрального півзахисника команди виявлено проблеми зі спиною, а у Комана – зі стопою. Строки повернення футболістів наразі невідомі.
На рахунку Горецки 33 матчі у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив 5 м'ячів та віддав один асист.
Вінгер оформив 6+4 за системою "гол+пас" у 34 поєдинках за свій клуб.
Наступний матч Баварія зіграє проти Аугсбурга – зустріч відбудеться 4 квітня о 21:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що мюнхенці можуть запросити свого ексфорварда на посаду директора.