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Двоє гравців Баварії пропустили тренування

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 07:08
Двоє гравців Баварії пропустили тренування
Кінгслі Коман
Getty Images

Півзахисники Баварії Кінгслі Коман та Леон Горецка отримали травми та пропустили тренування команди.

Про це повідомляє Bayern&Germany.

У центрального півзахисника команди виявлено проблеми зі спиною, а у Комана – зі стопою. Строки повернення футболістів наразі невідомі.

На рахунку Горецки 33 матчі у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив 5 м'ячів та віддав один асист.

Вінгер оформив 6+4  за системою "гол+пас" у 34 поєдинках за свій клуб.

Наступний матч Баварія зіграє проти Аугсбурга – зустріч відбудеться 4 квітня о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці можуть запросити свого ексфорварда на посаду директора.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Горецка Кінгслі Коман

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