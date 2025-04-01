Двоє гравців Баварії пропустили тренування

Півзахисники Баварії Кінгслі Коман та Леон Горецка отримали травми та пропустили тренування команди.

Про це повідомляє Bayern&Germany.

У центрального півзахисника команди виявлено проблеми зі спиною, а у Комана – зі стопою. Строки повернення футболістів наразі невідомі.

Leon Goretzka (back problems) and Kingsley Coman (foot irritation) did not train with the team today. Jamal Musiala and Michael Olise were given a rest [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 31, 2025

На рахунку Горецки 33 матчі у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив 5 м'ячів та віддав один асист.

Вінгер оформив 6+4 за системою "гол+пас" у 34 поєдинках за свій клуб.

Наступний матч Баварія зіграє проти Аугсбурга – зустріч відбудеться 4 квітня о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці можуть запросити свого ексфорварда на посаду директора.