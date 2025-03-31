Баварія може запросити колишнього гравця на посаду директора клубу

Мюнхенська Баварія може запросити свого колишнього футболіста Маріо Гомеса на одну з керівних посад у клубі.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Платтенсбург.

Керівництво мюнхенців має намір підсилити стратегічну ланку та хоче запросити німця, який є третьою найвпливовішою особою в системі Ред Булл, обіймаючи посаду технічного директора Ред Булл Соккер.

Його контракт з австрійською компанією розрахований до 2028 року. За інформацією журналіста, Баварія зробила неофіційний запит минулого року, щоб дізнатися про майбутні плани ексфутболіста.

Нагадаємо, що Маріо Гомес провів у складі Баварії 174 поєдинки, забив 113 голів та віддав 26 асистів. У складі мюнхенців гравець виграв Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат та Кубок Німеччини.