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Баварія може запросити колишнього гравця на посаду директора клубу

Станіслав Лисак — 31 березня 2025, 23:27
Баварія може запросити колишнього гравця на посаду директора клубу
Маріо Гомес та Мірослав Клозе
Instagram

Мюнхенська Баварія може запросити свого колишнього футболіста Маріо Гомеса на одну з керівних посад у клубі.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Платтенсбург.

Керівництво мюнхенців має намір підсилити стратегічну ланку та хоче запросити німця, який є третьою найвпливовішою особою в системі Ред Булл, обіймаючи посаду технічного директора Ред Булл Соккер.

Його контракт з австрійською компанією розрахований до 2028 року. За інформацією журналіста, Баварія зробила неофіційний запит минулого року, щоб дізнатися про майбутні плани ексфутболіста.

Нагадаємо, що Маріо Гомес провів у складі Баварії 174 поєдинки, забив 113 голів та віддав 26 асистів. У складі мюнхенців гравець виграв Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат та Кубок Німеччини.

Баварія Ред Булл Маріо Гомес

Баварія

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