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Дуже важко так грати: Гайдучик оцінив перемогу Полісся над Новим Роздолом у Кубку України

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 15:44
Дуже важко так грати: Гайдучик оцінив перемогу Полісся над Новим Роздолом у Кубку України
Микола Гайдучик
Полісся

Нападник Полісся Микола Гайдучик висловився про перемогу команди над Новим Розділом в 1/8 фіналу Кубку України.

Емоції футболіста передає УПЛ ТБ.

"Складно грати, коли є персональна опіка. Потрібно швидко переводити м'яч , шукати простір. Коли суперник захищається низьким блоком, важко вскривати таку оборону. Наш тренер наголошував, що просто потрібно швидке рухати м'яч з флангу на фланг", – розповів форвард житомирян. 

Зауважимо, що один з м'ячів у ворота львів'ян забив саме Гайдучик, а інший точний удар на рахунку Олександра Філіпова.

Базова дата наступної стадії турніру 2-4 березня 2027 року. 

Раніше підсумки гри із Новим Розділом підбив головний тренер "вовків" Руслан Ротань.

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