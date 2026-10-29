Дуже важко так грати: Гайдучик оцінив перемогу Полісся над Новим Роздолом у Кубку України
Микола Гайдучик
Полісся
Нападник Полісся Микола Гайдучик висловився про перемогу команди над Новим Розділом в 1/8 фіналу Кубку України.
Емоції футболіста передає УПЛ ТБ.
"Складно грати, коли є персональна опіка. Потрібно швидко переводити м'яч , шукати простір. Коли суперник захищається низьким блоком, важко вскривати таку оборону. Наш тренер наголошував, що просто потрібно швидке рухати м'яч з флангу на фланг", – розповів форвард житомирян.
Зауважимо, що один з м'ячів у ворота львів'ян забив саме Гайдучик, а інший точний удар на рахунку Олександра Філіпова.
Базова дата наступної стадії турніру 2-4 березня 2027 року.
Раніше підсумки гри із Новим Розділом підбив головний тренер "вовків" Руслан Ротань.