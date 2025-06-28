Питання часу, – Ротань оцінив дебют Гайдучика за Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував дебют Миколи Гайдучика за команду в товариському матчі зі Слованом.

Думку фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Так, я рахував кількість його моментів. Найголовніше, що вони є. Ми вже працюємо над цим. Ми розуміємо, в тих моментах, де ми не реалізували, що потрібно підправити.



Ми про це кажемо і на теоріях, і на тренуваннях. Я думаю, що в принципі, це питання часу. Але дуже радує те, що хлопці це все схопили й вони віддаються на сто відсотків", – розповів Ротань.