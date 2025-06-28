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Питання часу, – Ротань оцінив дебют Гайдучика за Полісся

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 11:52
Руслан Ротань
Руслан Ротань
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував дебют Миколи Гайдучика за команду в товариському матчі зі Слованом.

Думку фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Так, я рахував кількість його моментів. Найголовніше, що вони є. Ми вже працюємо над цим. Ми розуміємо, в тих моментах, де ми не реалізували, що потрібно підправити.

Ми про це кажемо і на теоріях, і на тренуваннях. Я думаю, що в принципі, це питання часу. Але дуже радує те, що хлопці це все схопили й вони віддаються на сто відсотків", – розповів Ротань.

Нагадаємо, матч зі словацьким клубом завершився внічию, а єдиний гол у складі Полісся забив Стрелец.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань Микола Гайдучик

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