Питання часу, – Ротань оцінив дебют Гайдучика за Полісся
Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував дебют Миколи Гайдучика за команду в товариському матчі зі Слованом.
Думку фахівця наводить пресслужба "вовків".
"Так, я рахував кількість його моментів. Найголовніше, що вони є. Ми вже працюємо над цим. Ми розуміємо, в тих моментах, де ми не реалізували, що потрібно підправити.
Ми про це кажемо і на теоріях, і на тренуваннях. Я думаю, що в принципі, це питання часу. Але дуже радує те, що хлопці це все схопили й вони віддаються на сто відсотків", – розповів Ротань.
Нагадаємо, матч зі словацьким клубом завершився внічию, а єдиний гол у складі Полісся забив Стрелец.
Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).