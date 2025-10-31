За рахунок досвіду та майстерності розвернув гру: Дулуб – про Ярмоленка у матчі з Шахтарем

Відомий тренер Олег Дулуб оцінив гру вінгера Динамо Андрія Ярмоленка у матчі Кубку України Динамо з Шахтарем (2:1).

Цитує фахівця "Український футбол".

"Ярмоленко за рахунок свого досвіду та майстерності розвернув гру. Основне – це те, що він зрівняв рахунок в потрібний момент та час. Не можна сказати, що до забитого голу Ярмоленко був дуже небезпечним для "гірників", проте в підсумку він став одним з ключових гравців "класичного", – сказав він.

Також тренер виокремив Герреро, який замінив Ярмоленка та відзначився переможним голом.

"Якщо говорити про оцінку для Едуардо Герреро, який поміняв Ярмоленка на 74 хвилині гри, то – це 8.0. Тут все дуже просто: нападник вийшов на заміну та забив переможний гол у ключовий момент, ще й у ворота принципового суперника", – сказав Дулуб.

