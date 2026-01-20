Українська правда
Дулуб очолив тернопільську Ниву

Олександр Булава — 20 січня 2026, 23:04
Дулуб очолив тернопільську Ниву
Олег Дулуб
Нива

Досвідчений білоруський тренер Олег Дулуб очолив тернопільську Ниву.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Асистентом Дулуба став Ярослав Матвіїв, який раніше очолював друголігову Реверу 1908. Новий тренерський штаб вже розпочав підготовку до другої частини сезону Першої ліги.

Зазначимо, що 60-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017), Львів (2021-2023) та ЛНЗ (2023-2024).

Нагадаємо, у грудні Юрій Вірт покинув посаду головного тренера Ниви Тернопіль. Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Під керівництвом 51-річного фахівця команда провела 37 офіційних матчів, у яких здобула 13 перемог, 12 разів зіграла внічию та зазнала 12 поразок.

У поточному сезоні Першої ліги Нива посідає 8 місце в турнірній таблиці з 23 очками в 18 матчах. Наступний матч команда зіграє 21 березня проти Агробізнеса.

