Цей момент виявився роковим: Дулуб – про дебютанта збірної України

Олександр Булава — 14 листопада 2025, 19:55
Відомий тренер Олег Дулуб цінив дебют 20-річного захисника Тараса Михавка у матчі з Францією (0:4) у межах відбору на ЧС-2026.

Цитує фахівця "Український футбол".

"Якби не цей пенальті, то його дебют можна було б назвати вдалим. Його вміння добре грати одразу на двох позиціях, особливо в стадії початку атаки, допомагали розпочинати вихід з оборони. Михайліченко за таких умов піднімався дуже високо, а Яремчук і Гуцуляк вже могли спокійно грати по центральних захисниках.

Єдина помарка Михавка – це епізод з пенальті. Але саме це момент виявився роковим", – заявив Дулуб.

Зазначимо, що через поразку від Франції Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

