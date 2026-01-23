Дулуб розкрив деталі призначення в Ниву

Новий очільник тернопільської Ниви Олег Дулуб розкрив деталі свого повернення до тренерської роботи та пояснив, як планує реформувати клуб.

Дулуба цитує Український Футбол.

"Я повернувся з Варшави у неділю, 18 січня, і мене одразу запросили в офіс. Враховуючи, що цей рік я займався вибудовуванням вертикалі Академії ФК Львів, розмови вже точилися, та й преса мене вже "призначила". Роман Євгенович Михайлів запропонував мені очолити Ниву. Думав я недовго, адже понад рік без активної тренерської роботи – це виснажує", – поділився Дулуб.

Тренер також зазначив, що наразі взаємодія між першою командою та іншими ланками клубу ще не відпрацьована належним чином. Зважаючи на статус Ниви як наймолодшої команди дивізіону, Дулуб прагне об'єднати всі вікові категорії та партнерські проєкти в єдину систему.

"Зараз у цю структуру потрапляє ще й Епіцентр – львівська команда, яка грає в U-19 у Прем'єр-лізі. Дуже хотілося б, щоб усе це було зав'язано на першу команду. Це наступний крок – підпорядкування всієї академії під потреби головної команди", – наголосив наставник.

Контракт із фахівцем розрахований до літа. Олег Дулуб пояснив, що така домовленість є взаємовигідною, оскільки сторонам варто подивитися на результати роботи, враховуючи специфіку турніру в Першій лізі.

Зазначимо, що 60-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017), Львів (2021-2023) та ЛНЗ (2023-2024).

Нагадаємо, у грудні Юрій Вірт покинув посаду головного тренера Ниви Тернопіль. Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Під керівництвом 51-річного фахівця команда провела 37 офіційних матчів, у яких здобула 13 перемог, 12 разів зіграла внічию та зазнала 12 поразок.

У поточному сезоні Першої ліги Нива посідає 8 місце в турнірній таблиці з 23 очками в 18 матчах. Наступний матч команда зіграє 21 березня проти Агробізнеса.