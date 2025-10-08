Українська правда
Дулуб назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на ЧС-2025

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 19:25
Дулуб назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на ЧС-2025
УАФ

Відомий тренер Олег Дулуб виділив найкращих гравців молодіжної збірної України U-20 на чемпіонаті світу 2025.

Цитує тренера "Український футбол".

"Безперечно вразив Синчук. Далі – це Пищур, вкотре до нього повертаємося. У всіх матчах турніру дуже пристойний вигляд мав Караман. Навіть в грі з Іспанією взаємодія Ярослава з Пономаренком та Пищуром з глибини, ось ці стандарти (вміння їх заробляти).

По своєму тактичному вишколу мені сподобався Гусєв. Ми говоримо зараз про яскравих гравців, які себе зарекомендували, але не можна не відзначити стабільність Мельниченка і Крапивцова", – сказав він.

Також фахівець оцінив гру хавбека "синьо-жовтих" Данила Кревсуна.

"Доволі непогано. Але мені здається, що це не гравець позиції при 4-4-2, коли є два опорні півзахисники. Він себе комфортніше почував, коли грав у зв’язці з Будком і Караманом.

Знову ж таки повертаємося до того, що турнір дуже інтенсивний. За 10 днів зіграти чотири матчі з різними суперниками… Це зобов’язує застосовувати різні варіації складу, що тренерський штаб Михайленка і робив. Але в грі з Іспанією, можливо, десь все-таки не вгадали зі складом", – сказав Дулуб.

Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.

Напередодні на виліт команди зі світової першості відреагував головний тренер Дмитро Михайленко.

Олег Дулуб

