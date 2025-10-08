Дулуб назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на ЧС-2025

Відомий тренер Олег Дулуб виділив найкращих гравців молодіжної збірної України U-20 на чемпіонаті світу 2025.

Цитує тренера "Український футбол".

"Безперечно вразив Синчук. Далі – це Пищур, вкотре до нього повертаємося. У всіх матчах турніру дуже пристойний вигляд мав Караман. Навіть в грі з Іспанією взаємодія Ярослава з Пономаренком та Пищуром з глибини, ось ці стандарти (вміння їх заробляти).

По своєму тактичному вишколу мені сподобався Гусєв. Ми говоримо зараз про яскравих гравців, які себе зарекомендували, але не можна не відзначити стабільність Мельниченка і Крапивцова", – сказав він.