Дулуб назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на ЧС-2025
Відомий тренер Олег Дулуб виділив найкращих гравців молодіжної збірної України U-20 на чемпіонаті світу 2025.
Цитує тренера "Український футбол".
"Безперечно вразив Синчук. Далі – це Пищур, вкотре до нього повертаємося. У всіх матчах турніру дуже пристойний вигляд мав Караман. Навіть в грі з Іспанією взаємодія Ярослава з Пономаренком та Пищуром з глибини, ось ці стандарти (вміння їх заробляти).
По своєму тактичному вишколу мені сподобався Гусєв. Ми говоримо зараз про яскравих гравців, які себе зарекомендували, але не можна не відзначити стабільність Мельниченка і Крапивцова", – сказав він.
Також фахівець оцінив гру хавбека "синьо-жовтих" Данила Кревсуна.
"Доволі непогано. Але мені здається, що це не гравець позиції при 4-4-2, коли є два опорні півзахисники. Він себе комфортніше почував, коли грав у зв’язці з Будком і Караманом.
Знову ж таки повертаємося до того, що турнір дуже інтенсивний. За 10 днів зіграти чотири матчі з різними суперниками… Це зобов’язує застосовувати різні варіації складу, що тренерський штаб Михайленка і робив. Але в грі з Іспанією, можливо, десь все-таки не вгадали зі складом", – сказав Дулуб.
Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.
Напередодні на виліт команди зі світової першості відреагував головний тренер Дмитро Михайленко.