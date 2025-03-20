Білоруський тренер відмовився очолювати Чорноморець – джерело

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів Української Прем'єр ліги, останнім з яких був ЛНЗ, міг змінити Олександра Бабича на посаді наставника Чорноморця.

Про це повідомив Ua-Футбол.

За інформацією джерела, фахівець входив у список кандидатів, де також були Юрій Калитвинцев та Олег Шаран, але в підсумку відмовив одеситам.

Цікаво, що у 2017 білорус вже тренував "моряків".

Раніше стало відомо, що керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера Олександра Бабича через протест з боку гравців клубу.