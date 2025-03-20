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Колишній тренер Олександрії може очолити Чорноморець – джерело

Олексій Мурзак — 20 березня 2025, 00:51
Колишній тренер Олександрії може очолити Чорноморець – джерело
Володимир Шаран
ФК Олександрія

Український тренер Володимир Шаран може очолити Чорноморець.

Про це повідомляє Динамоманія.

Наразі Чорноморець ділить з Інгульцем 15-16 місця в УПЛ і знаходиться у зоні прямого вильоту.

Нагадаємо, що останнім клубу Шарана був Минай, який тренер покинув у травні 2023 року. Також фахівець відомий по роботі з Олександрією, Карпатами, Закарпаттям та іншими клубами.

Раніше стало відомо, що керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера Олександра Бабича.

Повідомлялося, що тренера звільнять уже в міжнародну паузу на матчі збірної.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Володимир Шаран

Олександрія

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