Прийде сіренький вовчок: дружина лідера Шахтаря вразила відвертим образом

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова продовжує запалювати у соціальних мережах, публікуючи доволі пікантний контент.

Ганна впродовж кількох днів опублікувала ефектні фото, які підкреслюють її тіло. Жінка зробила світлини у дзеркалі, показавши свою фігуру і не тільки.

"Прийде сіренький вовчок", – підписала одну із фотографій кохана футболіста.

Нагадаємо, не так давно у пари сталося примирення після скандалу зі зрадою футболісту. Ганна поділилася цією історію у соцмережах, публічно виставивши цей конфлікт.

Влітку дружина гравця хотіла піти від Олександра через його зраду під час зборів, проте після декількох місяців у родині Зубкових знову все добре.

Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста збірної України 5 голів та 3 асисти у 12 матчах УПЛ.