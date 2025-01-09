Прийде сіренький вовчок: дружина лідера Шахтаря вразила відвертим образом
Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова продовжує запалювати у соціальних мережах, публікуючи доволі пікантний контент.
Ганна впродовж кількох днів опублікувала ефектні фото, які підкреслюють її тіло. Жінка зробила світлини у дзеркалі, показавши свою фігуру і не тільки.
"Прийде сіренький вовчок", – підписала одну із фотографій кохана футболіста.
Нагадаємо, не так давно у пари сталося примирення після скандалу зі зрадою футболісту. Ганна поділилася цією історію у соцмережах, публічно виставивши цей конфлікт.
Влітку дружина гравця хотіла піти від Олександра через його зраду під час зборів, проте після декількох місяців у родині Зубкових знову все добре.
Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста збірної України 5 голів та 3 асисти у 12 матчах УПЛ.