Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Поїдемо туди, куди потрібно: дружина Луніна морально готова до відходу чоловіка з Реала

Игорь Чернявский — 16 червня, 17:15
Поїдемо туди, куди потрібно: дружина Луніна морально готова до відходу чоловіка з Реала

Анастасія Луніна готова до того, що її чоловіку доведеться залишити Іспанію для трансферу в інший клуб.

Її слова цитує Madrid Xtra.

"Ми дуже любимо Іспанію, тут дуже доброзичливі люди, і ми відчуваємо себе дуже добре й комфортно. Але якщо моєму чоловікові доведеться покинути цю країну, то, звичайно, я підтримаю його, і ми поїдемо туди, куди потрібно", — сказала Анастасія.

Останнім часом з’являється чимало чуток про майбутнє Луніна в Реалі. За інформацією Football Espana, український воротар може продовжити кар’єру в АПЛ. Також є варіант із переходом у топклуб Серії А.

Андрій Лунін Реал Мадрид

Андрій Лунін

Відповідей більше, ніж питань. Яким буде склад збірної України в матчах Євро-2024
Володар Золотого м’яча порадив Луніну залишити Реал
Чотири українці потрапили у символічну збірну групи Е за ціною
Лунін: Хриплий голос — це єдине, що залишилось від хвороби
Лунін може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі

Останні новини