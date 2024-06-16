Поїдемо туди, куди потрібно: дружина Луніна морально готова до відходу чоловіка з Реала

Анастасія Луніна готова до того, що її чоловіку доведеться залишити Іспанію для трансферу в інший клуб.

Її слова цитує Madrid Xtra.

"Ми дуже любимо Іспанію, тут дуже доброзичливі люди, і ми відчуваємо себе дуже добре й комфортно. Але якщо моєму чоловікові доведеться покинути цю країну, то, звичайно, я підтримаю його, і ми поїдемо туди, куди потрібно", — сказала Анастасія.

Останнім часом з’являється чимало чуток про майбутнє Луніна в Реалі. За інформацією Football Espana, український воротар може продовжити кар’єру в АПЛ. Також є варіант із переходом у топклуб Серії А.