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Лунін може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі

Микола Дендак — 12 червня, 09:20
Лунін може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію від лондонського Арсенала.

Про це повідомляє Football Espana.

Зазначається, що наразі українець вирішує, чи приймати її, оскільки номером 1 у складі "канонірів" залишатиметься Девід Райя, який був основним голкіпером протягом минулого року.

У сезоні-2023/24 Лунін зіграв 31 матч за свій клуб, пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків відстояв на нуль. Контракт гравця з "галактікос" чинний до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Андрій близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Андрій Лунін Арсенал (Лондон) Олександр Зінченко Реал Мадрид

Андрій Лунін

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