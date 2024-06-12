Лунін може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі
Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію від лондонського Арсенала.
Про це повідомляє Football Espana.
Зазначається, що наразі українець вирішує, чи приймати її, оскільки номером 1 у складі "канонірів" залишатиметься Девід Райя, який був основним голкіпером протягом минулого року.
У сезоні-2023/24 Лунін зіграв 31 матч за свій клуб, пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків відстояв на нуль. Контракт гравця з "галактікос" чинний до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Андрій близький до переходу в Атлетико Мадрид.