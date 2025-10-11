Наш найкращий: дружина Калюжного мило відреагувала на дебютний гол коханого за збірну України

Збірна України здобула неймовірну перемогу над Ісландією у кваліфікації до ЧС-2026 із рахунком 5:3! Одним із героїв матчу став півзахисник Іван Калюжний, який забив свій перший гол у футболці національної команди.

Особливо емоційно на це відреагувала його дружина Ганна. У сторіс вона поділилася зворушливими словами підтримки, які швидко розлетілися мережею.

"Вітаю, коханий. Як я хотіла, щоб ти забив. Браво, команда! Без світла, без нормального інтернету, на телефоні абияк ми дивилися цей матч. Але як я вірила в тебе! Наш найкращий!!!", – написала Ганна.

Ця перемога дозволила "синьо-жовтим" набрати 4 бали та піднятися на друге місце у групі D.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.