Дружина героя збірної України зустріла його вдома із несподіваним подарунком

Хавбек збірної України Іван Калюжний похизувався тим, як зустріла його вдома дружина.

Кохана гравця приготувала для нього пам'ятний торт із фотографіями у футболці "жовто-синіх".

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"З приїздом, коханий", – написала жінка Калюжного.

Зазначимо, що Іван одружений з Анною Рублевською, пара виховує доньку Олівію.

Нагадаємо, Калюжний дебютував за національну команду в переможному матчі проти Грузії та вразив усіх своєю самовіддачею.