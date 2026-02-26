Шикарна комбінація і удар через себе в падінні: у Болгарії нападник відзначився шедевральним голом

У 22-му турі чемпіонату Болгарії клуб ЦСКА Софія мінімально переграв Славію (1:0), але цей матч уже увійшов до хайлайтів сезону.

Автором єдиного гола став 23-річний колумбійський вінгер Алехандро П'єдраїта. І це був не просто переможний м'яч, а справжній витвір мистецтва.

Після шикарного розіграшу гравець отримав передачу, а потім ефектно пробив у падінні, закрутивши м'яч у ліву "дев'ятку". Удар вийшов настільки точним і потужним, що голкіпер лише поглядом проводив м'яч у сітку.

Трибуни вибухнули оваціями, а соцмережі миттєво заговорили про потенційного претендента на премію Пушкаша. І справді – такі голи не забуваються.

Нагадаємо, вінгер Індепендьєнте Сантьяго Монтієль став переможцем премії Ференца Пушкаша‑2025 в межах церемонії The Best FIFA Football Awards.